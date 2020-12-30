Туреччина закриє деякі вулиці і площі під час майбутньої чотириденної комендантської години у вихідні дні в рамках заходів по боротьбі з поширенням коронавірусу під час святкування Нового року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
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При цьому заборона також торкнеться іноземних туристів.
Згідно з циркуляром міністерства внутрішніх справ, направленим у губернаторства, відомі туристичні місця, включаючи вулицю Істікляль і площу Султанахмет у Стамбулі, площу національної волі Кизилу 15 липня у столиці Анкарі і площу Гюндогана в західній провінції Ізмір, будуть закриті з 9 годин вечора 31 грудня до 10 годин ранку 1 січня.
Як повідомляється, новорічна комендантська година розпочнеться о 9 годині вечора в четвер, 31 грудня, і закінчиться о 5 годині ранку в понеділок, 4 січня.
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