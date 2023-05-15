До топ-5 найдешевших європейських країн для літнього відпочинку потрапили Туреччина, Польща, Болгарія, Угорщина і Румунія.

Туреччину назвали найбюджетнішою країною для відпочинку влітку 2023 року за результатами свіжого дослідження групи експертів Penfold.

Як пише Express, в середньому щоденні витрати відпочиваючих в Туреччині складают всього лише близько 15 євро.

Експерти відзначають, що Туреччина – це відмінний варіант для туристів, які шукають спокійний пляжний відпочинок під сонцем. При цьому в країні величезна кількість гідних уваги історичних пам'яток.

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Водночас наголошується, що при складанні рейтингу не враховувалася вартість дороги до Туреччини, а тому фінальний прайс для відпустки в цій країні з урахуванням авіаперельоту для європейців може бути вищим, ніж, наприклад, для Польщі, яка посіла 2 місце – все через відстань.

Найдешевші напрямки в Європі влітку 2023 року

1. Туреччина (середній добовий бюджет – 15 євро).

2. Польща (21 євро).

3. Болгарія (26,5 євро).

4. Угорщина (32 євро).

5. Румунія (37 євро).

6. Хорватія (39 євро).

7. Кіпр (46 євро).

8. Португалія (57,5 євро).

9. Греція (62 євро).

10. Іспанія (68 євро).

"Найкращий спосіб заощадити гроші у відпустці – це ретельне дослідження, планування та гнучкість. Будьте в курсі обмінних курсів, подумайте про поїздки в непікові сезони, порівняйте ціни на авіаквитки, проживання та розваги, скористайтеся знижками і різними акційними пропозиціями", – порадив генеральний директор і співзасновник Penfold Піт Хайкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше турецьке місто Бодрум потрапило до топ-3 найдешевших курортів Середземномор'я влітку 2023 року. Експерти підрахували, що харчування тут коштує в середньому 5 євро, а вартість ночівлі в готелі становить близько 80 євро в піковий сезон. Крім того, в Бодрумі відмінні пляжі та багато пам'яток.

Тим часом, третє за величиною місто країни Ізмір очолило рейтинг найбільш бюджетних європейських міст для сіті-брейку в 2023 році. Цей середземноморський порт на західному узбережжі Анатолії може похвалитися набережною, ринками та старовинними руїнами. При цьому в самому Ізмірі немає відповідних пляжів саме для купання, проте звідти легко можна доїхати на популярні курорти Алачаті та Чешме.

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