Чоловік був заарештований після спроби покинути італійський острів Сардинія з понад 40 кілограмами гальки в багажнику автомобіля.

Французький турист намагався повернутися в Ніццу на поромі з Порто-Торреса, що на північному заході острови Сардинія, коли його зупинили італійські митники.

У нього в багажнику автомобіля знайшли 41 кг гальки і каміння з пляжу Лампіану, які були конфісковані й будуть повернуті на місце, пише Newsweek із посиланням на повідомлення італійської митниці.

Сардинія, великий італійський острів в Середземномор'ї, відомий своїми чудовими пляжами з білим піском, які настільки цінні, що з 2017 року туристам заборонено вивозити з них пісок і каміння. Цей крок був зроблений для захисту пляжів від ерозії - процесу, який прискорюється, якщо туристи забирають пісок.

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"Піщані пляжі - одна з головних визначних пам'яток Сардинії. Є дві загрози: одна пов'язана з ерозією, яка частково є природною, а частково викликана підвищенням рівня моря через зміну клімату; друга - це крадіжка піску туристами", - розповів раніше сардинський вчений-еколог П'єрлуїджі Кокко.

"Лише невелика частина туристів, які відвідують Сардинію, витрачає свій час на те, щоб викопати до 40 кг піску кожен. Але якщо помножити половину цієї суми на 5% від одного мільйона туристів на рік, то через кілька років це значно посприяє скороченню пляжів - головної причини, по якій туристів приваблює острів Сардинія", - додав Кокко.

Штраф за винесення піску, гальки або мушлі з пляжу може становити від 500 до 3000 євро.

Більшість вкраденого піску продається, оскільки попит на сардинські пляжні матеріали в Інтернеті швидко зростає. "Існує повноцінний онлайн-ринок, і попит на пісок із Сардинії високий. Більшість покупців - збирачі піску", - розповів раніше Карло Лаццарі, керівник групи фінансової поліції Ольбії.

Місцеві активісти, які виступають за збереження пляжів острова, прогнозували в 2021 році, що з початку року до середини серпня було вивезено не менше шести тонн піску.

Пісок крадуть з сардинських пляжів протягом десятиліть, а знаменитий пляж Сп'яджа Роза на острові Буделлі з рожевою водою був розграбований до такої міри, що його закрили для відвідування в середині 1990-х.

В останні роки багато людей були затримані за заборонене перевезення піску та інших пляжних матеріалів, в тому числі в 2021 році сім'ю, на яку викликали поліцію після того, як вони наповнили пластикову пляшку піском.

"Коли прибула поліція, пара заперечила це й навіть спробувала сховати пляшку під пляжним рушником. Неймовірно. Але, на жаль, це не рідкість", - розповіла тоді Андреа Абіс, мер міста Кабрас.

У 2019 році така ж велика "партія" була знайдена у французької пари, - вони намагалися вивезти майже 40 кг піску в 14 пластикових пляшках на задньому сидінні машини. "Це був найприголомшливіший випадок на сьогоднішній день. Пара хотіла, щоб їхній акваріум був прикрашений справжнім сардинським піском", - сказав Лаццарі.

"Ми не хочемо тероризувати туристів, які для Сардинії є ресурсом, а хочемо інформувати людей. Перш за все, наша мета - захистити навколишнє середовище", - додав Лаццарі.

Боротьба з крадіжкою піску на Сардинії

Як повідомляв УНІАН, у травні 2019 року пляжі Сардинії почали патрулювати офіцери і був введений штраф за порушення вивезення піску - від 300 до 5 тисяч євро. У якийсь момент на складі в аеропорту Ольбії накопичилося 10 тонн вилученого у туристів, що відлітають, піску, каменів, мушлі. Це все повернули на пляжі.

"Більшість заповнюють піском півлітрові пляшки і не звертають уваги на ту шкоду, яка завдається навколишньому середовищу", - розповіли тоді місцеві чиновники.

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