Авіакомпанії British Airways Lufthansa отримали рейтинг "чотири зірки" з можливих п'яти зірок.

Авіакомпанії British Airways (Великобританія) і Lufthansa (Німеччина) стали першими двома авіакомпаніями в світі, яким було присвоєно рейтинг безпеки в умовах пандемії коронавірусу.

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Як пише The Independent, впливова британська приватна консалтингова компанія Skytrax, яка спеціалізується на вивченні якості послуг, що надаються різними авіакомпаніями та аеропортами відповідно до суворих критеріїв, запровадила нову категорію оцінювання – рейтинг безпеки авіакомпаній в умовах пандемії COVID-19. Новий рейтинг аналізує політику перевізників у контексті запобігання поширенню коронавірусу.

Відзначається, що обидві авіакомпанії отримали рейтинг «чотири зірки» з можливих п'яти зірок. Зокрема, вони оцінювалися на предмет ефективності та послідовності вжитих ними заходів гігієни та безпеки, а також потенційного ризику для пасажирів в аеропорту та салоні літака.

Рейтинг British Airways був заснований на її роботі в Терміналі 5 лондонського аеропорту Хітроу, тоді як Lufthansa оцінювалася за рейсами з Терміналу 1 аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Критерії оцінки авіакомпаній на безпеку в умовах пандемії COVID-19

Щоб отримати чотири зірки, авіакомпанія має досягти високого рівня чистоти на борту свого літака, використовуючи такі методи, як УФ-дезінфекція та масові дезінфікуючі процедури.

Бортове харчування також має бути адаптоване, зі зменшенням контактної доставки і посиленням заходів безпеки харчових продуктів.

У зонах аеропорту, що обслуговуються авіакомпанією, повинні бути забезпечені наявність безконтактних технологій і дотримання соціальної дистанції під час реєстрації, посадки і прибуття.

У рамках свого аудиту Skytrax використовує ATP-тестування - процес швидкого вимірювання активно зростаючих мікроорганізмів - для вимірювання забруднення на поверхнях з високим рівнем дотику в аеропорту і салоні літака.

Крім того, компанія проконсультувалася з контрольним списком стандартів безпеки від Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щоб розробити свій власний контрольний список і систему оцінок безпеки польотів.

Надалі Skytrax планує поширити свій рейтинг безпеки польотів серед європейських перевізників, потім переключити свою увагу на авіакомпанії на Близькому Сході і в Південній Америці, а також почати оцінку в Азії і Північній Америці наприкінці цього року.

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Переклад: Марина Григоренко