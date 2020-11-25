У Білому домі вважають, що обмеження більше не мають сенсу, оскільки на більшість країн світу заборона на в'їзд не поширюється.

Білий дім розглядає можливість скасування заборони на в'їзд для більшості іноземних громадян, які нещодавно побували в Бразилії, Великій Британії, Ірландії і 26 країнах Шенгенської зони.

Про це повідомили п'ять американських посадовців та представників авіакомпаній, пише Європейська правда із посиланням на Reuters.

План отримав підтримку членів спеціальної команди Білого дому по боротьбі з коронавірусом, представників громадської охорони здоров'я та інших федеральних агентств.

Водночас президент Дональд Трамп ще не прийняв остаточного рішення.

Багато посадовців американської адміністрації стверджують, що обмеження більше не мають сенсу, оскільки на більшість країн світу заборона на в'їзд не поширюється.

Читайте такожBritish Airways та American Airlines будуть безкоштовно тестувати пасажирів на коронавірус

Вони стверджують, що зняття обмежень буде стимулом для американських авіакомпаній, які, за даними авіагалузі, скоротили обсяг міжнародних перевезень на 70%.

Європейські країни, на які поширюються обмеження на в'їзд в США, включають 26 країн-членів Шенгенської зони.

Адміністрація Трампа ввела заборону на в’їзд для більшості мандрівників з Європи, щоб стримати пандемію нового коронавірусу, в середині березня.

Водночас мова про відмову від заборони на в'їзд для мандрівників з Ірану і Китаю поки не йде.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН