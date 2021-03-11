Від глибин Амазонки до пишноти Нілу – британське видання The Telegraph склало список з 30 мандрівок річками світу, в які варто вирушити цього літа. І серед рекомендованих напрямків є й Україна.
«Козацькі вершники, вимахуючи шаблями, додають бойового присмаку до цієї 12-денного відкриття вздовж Дніпра через серце України. Прохід водами від Києва до Одеси всіяних схожими на цибулинки куполами соборів й візантійськими іконами, які позначають століття історії. А острови й озера Дніпровської дельти – це скриня зі скарбами дикої природи», - пише The Telegraph.
Видання додає, що Одеса всіяна архітектурними перлинами. І якщо хтось почувається особливо енергійним, йому варто пробігтися по знаменитих Потьомкінських сходах (а сходинок аж 192), які сполучають море і місто.
Читайте такожCNN: У Італії досі є 5 райських островів, вільних від коронавірусуТакож серед рекомендованих річкових мандрівок видання – круїз до Чорного моря тривалістю 14 днів, який пролягає через сім країн вздовж річки Дунай. Все починається в Німеччині. Звідси маршрут пролягає через Австрію, Словаччину, Угорщину, Сербію, Болгарію і Румунію. Дорогою можна роздивитися величні столиці з палацами й замками, схили долини Вахау і величні Залізні ворота, за якими лежить стежка через Карпатські гори.
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