За прогнозами експерта Максима Дерези, турецький напрямок у 2021 році може скласти до 80-90% від загального потоку українських туристів.

Українським туристам не варто сподіватися на подорожі до Європи цього року.

Таку думку висловив віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза, передає РБК-Україна.

За його прогнозами, турецький напрямок у 2021 році може скласти до 80-90% від загального потоку українських туристів.

"Туристичний ринок України не чекає Європу в цьому році, більше орієнтується на Туреччину, яка може скласти до 80-90% від загального потоку туристів. Решта - Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Єгипет, Грузія і т.д", - зазначив експерт.

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Дереза підкреслив, що цей туристичний сезон пройде під знаком пандемії, і країни будуть відкривати свої кордони дуже обережно і не для всіх відразу.

"Ті країни, які вже зараз відкриті - ось на них і варто розраховувати, вони вже працювали минулого року, сплеску заражень не було, можна запускатися знову", - пояснив Дереза.

Однак багато авіакомпаній вже активно продають квитки і в країни Західної Європи.

У компанії Azur Air прогнозують, що проблему з обмеженнями на в'їзд вдасться вирішити до кінця квітня. В іншому випадку пасажирам запропонують більш пізню дату або компенсацію коштів за квиток.

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Автор: Денис Прядко