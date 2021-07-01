Пасажирів вказаних рейсів просять відстежувати час вильоту на онлайн-табло на сайті аеропорту.

Станом на 8:20 в міжнародному аеропорту «Бориспіль» затримується низка рейсів напрямку Київ-Анталія (Туреччина).

Про це йдеться у повідомленні аеропорту в Facebook.

Йдеться про рейси літаків авіакомпаній «МАУ» та «Azur Air Ukraine». Ранковий виліт перенесли, зокрема, на вечір.

Перевізники пояснюють, що рейси затримуються через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

Читайте такожВ Абу-Дабі вводять заборону на відвідування громадських місць без щеплення від COVID-19У «Борисполі» просять пасажирів вказаних рейсів орієнтуватися на офіційну інформацію від представників авіакомпаній і відстежувати час вильоту на онлайн табло на сайті аеропорту.

Також громадянам рекомендують перевіряти актуальний статус рейсів на онлайн табло на сайтах авіакомпаній.

«Врахуйте, що затримка рейсів відбулась з причин, на які не може вплинути аеропорт. Очікуємо разом з Вами на якнайшвидше вирішення ситуації», – йдеться у повідомленні прес-служби летовища.

Рейси, які затримуються:

PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00,

PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30,

PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,

PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11:00,

QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17:40.

Правила в'їзду в Туреччину з 1 червня 2021 року

Від українських громадян під час в’їзду до Туреччини вимагають або документ про повну вакцинацію від коронавірусу (зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду), або негативний ПЛР-тест на коронавірус (не пізніше ніж за 72 години до приїзду), чи експрес-тест на антиген COVID-19 (не пізніше ніж за 48 годин до приїзду).

Транзитні пасажири звільняються від цих зобов'язань.

Водночас для перетину турецького кордону протягом 72 годин до дати в’їзду необхідно заповнити реєстраційну форму для подорожуючих до Туреччини.

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Автор: Яна Ставська