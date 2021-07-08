Для тих, хто не вміє затримувати дихання, в басейні обладнані сухі капсули на глибині.

Найглибший у світі басейн для дайвінгу під назвою Deep Dive Dubai відкриється в Дубаї в липні. Басейн має глибину понад 60 м і заповнений 14 млн літрів води.

На його дні - ціле підводне місто з покинутими квартирами і бібліотеками, ігровими кімнатами з настільним футболом, велосипедами і стінами, розписаними графіті. Басейн в районі Nad Al Sheba буде пропонувати курси фрідайвінгу і підводного плавання відвідувачам всіх рівнів підготовки.

Директором Deep Dive Dubai став Джаррод Яблонські, світовий рекордсмен з печерного дайвінгу і один з головних світових ентузіастів з плавання з аквалангом.

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Для тих, хто не вміє затримувати дихання, в басейні обладнані сухі капсули на глибині 6 м і 21 м, 56 підводних камер охоплюють всі кути, а система освітлення створює у величезному басейні атмосферу кінофільму.

Центр Deep Dive Dubai виконаний у формі гігантської устриці, що відсилає до традицій перлового промислу в ОАЕ. На його території вже розмістилися магазин і ресторан, а пізніше відкриється конференц-зал.

Прісна вода в басейні пропускається кожні шість годин через кремнієві вулканічні породи, обробку ультрафіолетом і систему фільтрів, розроблену НАСА. Температура води підтримується на рівні 30 градусів за Цельсієм.

Оглядові майданчики на нижніх поверхах будівлі дозволяють відвідувачам ресторану бачити пропливаючих повз дайверів, передають russianemirates.com.

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Автор: Ірина Погоріла