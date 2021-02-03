У Дубаї закривають бари і паби і вводять обмеження в торгових і розважальних центрах.

Влада Дубаю анонсувала нові обмеження в еміраті у зв'язку зі зростанням числа випадків зараження COVID-19.

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Зокрема, норма заповнюваності кінотеатрів, розважальних центрів і спортивних комплексів скорочується до 50%; готелів, торгових комплексів і басейнів – до 70% від загальної місткості приміщень.

Ресторанам і кафе наказано закриватися не пізніше 01:00, тобто, по суті, для них вводиться нова комендантська година. Розважальні заходи та концерти в ресторанах також залишаться під забороною. Барам і пабам наказано закритися негайно.

Як очікується, нові обмеження будуть діяти протягом усього лютого 2021 року, передають russianemirates.com.

Коронавірус в ОАЕ

На 1 лютого 2021 року загальна кількість випадків зараження на території країни досягла 306 339, при цьому 281 410 пацієнтів одужали, а 859 – померли від ускладнень захворювання. За час пандемії в ОАЕ було взято майже 26 млн тестів на коронавірус і використано 3,4 млн доз вакцини.

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Автор: УНІАН