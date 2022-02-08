Пелікани прилітають до Мексики із Канади та США, там вони перечікують зиму.

У Мексиці справжній бум туристів з усього світу. Все це через білих пеліканів, які перечікують у цьому регіоні зиму.

Про це повідомляє ТСН.

Пелікани прилітають до Мексики із Канади та США. Там вони перечікують зиму з листопада. Нині подивитися на птахів приїздить багато туристів. Тисячі пеліканів збираються біля водоймищ, вони шукають їжу, розмахують крилами та привертають до себе увагу усіх перехожих.

Найбільше пеліканам подобається місто Петан. Там багато водоймищ, які рясно населені рибою. Птахи користуються великою увагою людей.

Пеліканів підгодовують рибалки, які діляться із ними своїми уловами. Також птахів годують туристи.

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