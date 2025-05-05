Облаштування кримськотатарського простору в музеї народної архітектури розпочали на початку травня 2025 року.

Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові поповниться новою експозицією.

Як повідомила пресслужба розташованого на околицях Києва музею просто неба на своїй сторінці у Facebook, 3 травня 2025 року на його території було розпочато облаштування кримськотатарського простору в київському скансені.

"Ми вже визначили місця для майбутніх садиб, огородили їх і першими посадили тиси – символи українського Криму", – розповіли в адміністрації музею.

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Зазначається, що проєкт нового простору включатиме:

дев'ять кримськотатарських садиб;

мечеть із мінаретом;

медресе (середня і вища школа в мусульман – ред.);

регіональні рослини та архітектуру з усіх куточків Криму.

"Десята садиба буде збудована вже після деокупації півострова. Це не просто експозиція. Це – крок до повернення Криму його автохтонному народові", – додали в прессулжбі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2025 року в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України у Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Помилуватися ароматними квітами в найбільшому ботсаду України можна буде ще протягом двох-трьох тижнів.

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