Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові поповниться новою експозицією.
Як повідомила пресслужба розташованого на околицях Києва музею просто неба на своїй сторінці у Facebook, 3 травня 2025 року на його території було розпочато облаштування кримськотатарського простору в київському скансені.
"Ми вже визначили місця для майбутніх садиб, огородили їх і першими посадили тиси – символи українського Криму", – розповіли в адміністрації музею.
Зазначається, що проєкт нового простору включатиме:
- дев'ять кримськотатарських садиб;
- мечеть із мінаретом;
- медресе (середня і вища школа в мусульман – ред.);
- регіональні рослини та архітектуру з усіх куточків Криму.
"Десята садиба буде збудована вже після деокупації півострова. Це не просто експозиція. Це – крок до повернення Криму його автохтонному народові", – додали в прессулжбі.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2025 року в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України у Києві розпочався сезон цвітіння бузку. Помилуватися ароматними квітами в найбільшому ботсаду України можна буде ще протягом двох-трьох тижнів.
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