Бузок цвістиме у найбільшому ботсаду України ще близько місяця.

Наприкінці квітня 2025 року в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України у Києві розпочався традиційний сезон цвітіння бузку.

Попри істотне похолодання, в останню суботу квітня до ботсаду ринули натовпи киян та гостей міста, щоб помилуватися ароматними квітами – і УНІАН не став виключенням.

Сад бузків, або ж Сірінгарій, без перебільшення є гордістю головного столичного ботанічного саду. Будувати його почали у 1948 році на різнопологому Дніпровському схилі у вигляді великого різнобарвного квітника перед Видубицьким монастирем.

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З найвищого його місця відкривається чудова панорама на Cірінгарій, Дніпро, Видубецький монастир та Лівий берег Києва.

Нині площа Саду бузків становить 2,45 га, і тут проростає близько 1500 кущів 21 виду (з 28 існуючих в природі), близько 90 сортів та більше 90 декоративних гібридів селекції ботсаду Гришка. Це один з найбільших сірінгаріїв у світі, який в пік цвітіння щоденно відвідують до 100 тисяч людей.

Хоча сезон цвітіння бузку зазвичай триває близько місяця, саме зараз у відвідувачів найбільшого ботсаду України є унікальна можливість побачити одночасне цвітіння бузку, сакури, магнолії, півоній, азалій, каштанів, яблунь, вишень та ще низки дерев, кущів та квітів.

Деякі в них вже потроху відходять, як, наприклад, сакури чи магнолії, а деякі тільки починають цвісти, наприклад, півонії, каштани та азалії.

Як потрапити до ботсаду Гришка

Найближчою станцією метро до ботсаду Гришка є Звіринецька, від якої до нього йти близько 15-20 хвилин. Також прямо до ботсаду можна доїхати від станції метро "Печерська" автобусом №62 та тролейбусом №14 до кінцевої зупинки "Ботанічний сад".

У вересні-квітні ботсад працює з 8:30 до настання сутіноку, а у травні-серпні – з 8:30 до 21:00. Водночас у період квітування бузку та масового відвідування ботанічного саду протягом травня сад відкритий з 7:00 до 22:00.

Оскільки каси босаду працюють з 8:00, до цього моменту вхідні квитки можна придбати лише шляхом безготівкового розрахунку при вході (через Pay Pass турнікети).

Наразі вхідний квиток до ботсаду для дорослих коштує 150 гривень, а для дітей шкільного віку – 100 гривень. Для дітей до 6 років, пенсіонерів за віком та ще низки пільгових категорій відвідувачів, в тому числі військових, вхід безкоштовний (за умови пред'явлення відповідного документу).

Як повідомляв УНІАН, вже з 1 травня 2025 року туристи у Львові знову зможуть підніматися на вежу міської ратуші щодня.

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