Але деяких пасажирів можуть все одно попросити зняти взуття, якщо їх вважатимуть підозрілими.

Проходження перевірки на безпеку в аеропортах, особливо в пік сезонних подорожей, нерідко загрожує туристам втратами часу та нервових клітин через великі черги. Утім, нововведення в аеропортах США, можливо, трохи згладить ситуацію.

Як повідомляє The Guardian, уперше майже за 20 років пасажирам більше не потрібно буде знімати взуття під час огляду в американських аеропортах, заявила 8 липня 2025 року міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Зокрема, рішення Управління транспортної безпеки (TSA) скасовує обов'язковий етап огляду, запроваджений майже два десятиліття тому, за кілька років після невдалої спроби Річарда Ріда, відомого як "Бомбіст у черевиках", здійснити теракт на борту рейсу з Парижа до Маямі наприкінці 2001 року.

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"Ми очікуємо, що ця зміна значно скоротить час очікування пасажирів на наших контрольно-пропускних пунктах TSA, що зробить процес проходження огляду більш приємним і ефективним", – заявила Ноем.

Міністр також підкреслила, що причиною скасування правила стали досягнення в галузі технологій і процедур безпеки, але зазначила, що деяких пасажирів можуть попросити зняти взуття, "якщо ми вважатимемо, що необхідні додаткові рівні огляду".

При цьому в заяві Міністерства внутрішньої безпеки США йдеться, що інші аспекти процесу забезпечення безпеки TSA залишаться без змін.

"Наприклад, пасажири, як і раніше, повинні проходити перевірку особистості, перевірку на відповідність вимогам безпеки польотів та інші процедури", – йдеться в заяві міністерства.

Варто зазначити, що раніше мандрівники могли "обійти" додаткові вимоги безпеки, взявши участь у програмі TSA PreCheck, вартість якої становить близько 80 доларів США. Програма, впроваджена 2013 року, дає змогу пасажирам авіакомпаній проходити огляд, не знімаючи взуття, ремені або легкі куртки.

При цьому Ноем заявила, що, на її думку, нова політика не погіршить програму PreCheck.

"Я впевнена, що багато мандрівників, як і раніше, захочуть скористатися послугою PreCheck, оскільки за допомогою TSA PreCheck їм не доведеться знімати ремінь, пальто або діставати з сумки такі речі, як ноутбуки або рідини, дозволені до провезення", – зазначила міністр.

Як швидше пройти перевірку на безпеку в аеропорту

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчений мандрівник Гілберт Отт розповів, як уникнути затримок під час проходження перевірки на безпеку в аеропорту – і йдеться не про купівлю спеціальної послуги fast-track. Тут радше йдеться про гардероб і своєчасну підготовку.

При цьому варто врахувати, що через деякі типи одягу або його елементи туристам можуть влаштувати більш суворий огляд. Зокрема, йдеться про вбрання з лелітками, бюстгальтери з металевими кісточками та гламурні спортивні костюми зі стразами.

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