Це вже третій україномовний аудіогід у Відні.

У Віденському будинку мистецтв у Австрії (Музей Гундертвассера) відбувся запуск україномовного аудіогіда.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, це вже третій аудіогід у Відні та 22-й загалом, запущений з ініціативи першої леді.

Перший аудіогід у межах проекту культурної дипломатії з’явився в червні 2020 року у віденській галереї Альбертіна, другий – у вересні того ж року у віденському Музеї історії мистецтв.

«Запуск усіх трьох україномовних аудіогідів став можливим завдяки зусиллям посла України в Австрії Олександра Щерби та українських дипломатів. Завдяки їхній відданості проекту культурної дипломатії українська мова зазвучала в першому «зеленому» музеї Відня – Музеї Гундертвассера», – зазначила дружина президента України.

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Реалізація проекту із запуску аудіогіда стала можливою завдяки спільним зусиллям посольства України в Австрії та Музею Гундертвассера.

Що таке Музей Гундертвассера

Музей Гундертвассера, відомий як Віденський будинок мистецтв, є культурним символом австрійської столиці. Його спроектував один із найвідоміших австрійських архітекторів ХХ століття – Фріденсрайх Гундертвассер. Тут представлена єдина у світі постійна ретроспектива робіт цього митця, а також відбуваються важливі міжнародні виставки.

Будівлю, споруджену 1892 року, Гундертвасссер згодом перепроектував. Зараз це будинок, поверхні в якому оздоблені кольоровою керамікою та мозаїкою, вікна мають нестандартну форму й розташовані в порядку нерівних шахових клітинок. Всередині будинку – нерівна підлога, викривлені лінії, а в оформленні кімнат наявні рослини. У фойє – фонтан, який спроектував Ганс Мур.

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Автор: УНІАН