Запуск аудіогіда став можливими завдяки Національному музею історії та технічній підтримці одного з українських медіасервісів.

У Маріїнському палаці в Києві запрацювали україномовний та англомовний аудіогіди.

Про це повідомили у прес-службі глави Української держави.

"Я рада, що напрямок проекту культурної дипломатії розвивається тепер і в Україні. Запуск аудіогідів українською та англійською мовами допоможе розширити аудиторію відвідувачів Маріїнського палацу", - сказала дружина президента Олена Зеленська.

Як зауважили у прес-службі, запуск аудіогіда став можливими завдяки Національному музею історії та технічній підтримці одного з українських медіасервісів.

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Маріїнський палац

Маріїнський палац був на реконструкції 12 років. З вересня 2020 року він знову відчинив свої двері для відвідувачів. Перша леді Олена Зеленська ініціювала започаткування безкоштовних екскурсій для всіх охочих школярів щочетверга. За цей час було проведено 83 екскурсії, понад 1200 дітей познайомилися ближче з історією та цікавими фактами про Маріїнський палац.

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Автор: Світлана Закелова