Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами.

Лідери інституцій ЄС відновлять переговори щодо завершення роботи над «паспортами вакцинації» для туристів у четвер.

Про це пише DPA.

Читайте такожПлюс три країни: українці наразі можуть подорожувати до 107 країн світу - МЗСДокумент дозволить туристам подорожувати країнами-членами блоку вже наприкінці червня, попри пандемію коронавірусу.

«Паспорт» свідчитиме про проходження громадянином тесту на коронавірус, вилікування від хвороби чи вакцинацію та дозволить уникнути карантинних вимог країни, у яку в’їжджають. А проте кожен член ЄС повинен самостійно визначити привілеї «паспорта» у межах своїх кордонів.

Паспорти вакцинації: що відомо

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Автор: Яна Ставська