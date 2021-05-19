Лідери інституцій ЄС відновлять переговори щодо завершення роботи над «паспортами вакцинації» для туристів у четвер.
Про це пише DPA.
Читайте такожПлюс три країни: українці наразі можуть подорожувати до 107 країн світу - МЗСДокумент дозволить туристам подорожувати країнами-членами блоку вже наприкінці червня, попри пандемію коронавірусу.
«Паспорт» свідчитиме про проходження громадянином тесту на коронавірус, вилікування від хвороби чи вакцинацію та дозволить уникнути карантинних вимог країни, у яку в’їжджають. А проте кожен член ЄС повинен самостійно визначити привілеї «паспорта» у межах своїх кордонів.
Паспорти вакцинації: що відомо
- Європейська комісія 17 березня представила проект цифрового "зеленого сертифіката", який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян Європейського Союзу на території ЄС.
- При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.
- 29 квітня Європейський парламент прийняв свою переговорну позицію щодо covid-сертифікатів, які будуть підтверджувати вакцинацію, імунітет або ж негативний тест на коронавірус.
- За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, система пересування країнами Євросоюзу із використанням так званих "сертифікатів вакцинації" від коронавірусу може почати працювати вже в червні.
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