Українські авіакомпанії виконали 3 тис. 578 рейсів, що на 53,4% менше, ніж у листопаді минулого року.

Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") у листопаді 2020 року знизило кількість обслужених польотів, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, на 56,7% - до 9 тис. 910.

Про це повідомила прес-служба підприємства.

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Зазначається, що українські авіакомпанії виконали 3 тис. 578 рейсів, що на 53,4% менше, ніж у листопаді минулого року, іноземні авіакомпанії – 6 тис. 332 рейси (-58,3%).

"За типами польотів авіатрафік в листопаді розподілився так: внутрішні рейси - 1909 (-15,6% в порівнянні з листопадом 2019 року), міжнародні рейси - 4563 (-62%) і транзитні рейси - 3438 (-60%)", - сказано в повідомленні.

Керівник "Украероруху" Андрій Ярмак зазначив, що відновлення авіаринку може відбутися раніше, ніж очікувалося.

"Наступний рік в авіаційному сегменті бачиться через призму сертифікованої вакцини, нових правил перевезень для пасажирів і нової економічної реальності для авіакомпаній. Відродження галузі залежатиме від макроекономічних факторів з поправками на авіаційні вузькопрофільні особливості. При позитивному збігу обставин відновлення авіаринку може відбутися набагато раніше. Особливо це стосується України", - цитує прес-служба його слова.

Прес-служба також повідомила, що Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) розробила три сценарії відновлення галузі залежно від швидкості початку застосування вакцини.

Згідно з першим сценарієм (оптимістичним), вакцина проти COVID-19 вводиться в найближчому майбутньому і вже влітку 2021 року стає широкодоступною для пасажирів. За таким сценарієм авіаційний трафік повернеться до рівня 2019 року за 5 років - у 2024 році.

Згідно з другим сценарієм (реалістичним), вакцину введуть для пасажирів до літа 2022 року. У цьому випадку відновлення галузі затягнеться до 2026 року.

Згідно з третім (песимістичним), якщо вакцина виявиться неефективною, то на відновлення трафіку до рівня 2019 року піде наступне десятиліття.

Зменшення кількості польотів

Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") у жовтні 2020 року знизило кількість обслужених польотів, у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, на 56,4% - до 13 тис. 041.

"Украерорух»

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування в повітряному просторі України.

До складу «Украероруху» входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія «Украерорух», навчально-сертифікаційний центр «Украероруху» та 7 регіональних структурних підрозділів.

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Автор: Павло Степанець