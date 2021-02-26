Рейси здійснюватимуться в Тбілісі і Батумі.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова до грузинських міст Тбілісі і Батумі, повідомила прес-служба перевізника.

Зокрема, з Києва до Тбілісі авіакомпанія запускає рейси з 1 березня. Рейси здійснюватимуться щовівторка, щочетверга і щонеділі.

«З кінця березня планується збільшення частот до 7 разів на тиждень. З 29 травня рейсів стане 10, оскільки у вівторок, п'ятницю і суботу рейси виконуватимуться двічі на день», - сказано в повідомленні.

Рейси з Києва до Батумі авіакомпанія запускає з 4 квітня. Рейси здійснюватимуться щочетверга і щонеділі. Зазначається, що кількість рейсів збільшуватиметься і вже влітку перевізник виконуватиме польоти щодня.

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Рейси із Запоріжжя до Батумі здійснюватимуться з 28 травня щовівторка, щоп'ятниці і щонеділі.

Рейси зі Львова до Тбілісі - з 28 квітня щосереди і щосуботи, а зі Львова до Батумі - з 29 квітня щочетверга і щонеділі, а з 1 червня чотири рази на тиждень: у вівторок, четвер, суботу і неділю.

Рейси з Одеси до Тбілісі - з 28 квітня щопонеділка і щоп'ятниці, з Одеси до Батумі - з 29 квітня щочетверга і щонеділі, а з 27 травня чотири рази на тиждень: кожного вівторка, четверга, п'ятниці і неділі.

Рейси з Харкова до Тбілісі - з 27 квітня щовівторка і щоп'ятниці, з Харкова до Батумі - з 28 квітня щосереди і щосуботи, а з 28 травня також щопонеділка і щоп'ятниці.

Відновлення туризму в Грузії

З 1 березня Грузія знову відкриває кордони для туристів майже після річного карантину. Для перетину грузинського кордону всім громадянам України необхідно буде пред'явити два ПЛР-тесту - один тест зроблено протягом останніх 72 годин, другий тест - через три дні перебування в країні.

26 березня МОЗ України перемістив Грузію в "зелену" карантинну зону, а тому по поверненню з цієї країни більше не доведеться йти на самоізоляцію або робити тест на коронавірус. Однак варто врахувати, що перегляд карантинних зон відбувається щотижня.

Нові рейси SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines у березні виконає чотири рейси за маршрутом Київ-Ташкент-Київ.

Авіакомпанія навесні запустить три нові рейси з України до Польщі: з 29 березня Київ - Лодзь - Київ, з 30 Квітня Львів - Лодзь - Львів і з 29 травня Київ - Катовіце – Київ.

З травня 2021 року компанія запустить рейси з Києва в Марсель (Франція), також зі Львова в Бергамо (Італія) і з Києва в Барі (Італія).

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Автор: Павло Степанець