Українці з 1 березня зможуть відвідувати Грузію при наявності негативного результату ПЛР-тесту, який повинен бути проведений протягом останніх 72 годин.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
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На третій день перебування в Грузії туристам доведеться пройти повторне тестування своїм коштом.
Як повідомляється, мова йде про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців як і раніше залишаються закритими.
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