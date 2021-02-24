З 1 березня українці зможуть відвідувати Грузію при наявності негативного тесту на коронавірус.

Українці з 1 березня зможуть відвідувати Грузію при наявності негативного результату ПЛР-тесту, який повинен бути проведений протягом останніх 72 годин.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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На третій день перебування в Грузії туристам доведеться пройти повторне тестування своїм коштом.

Як повідомляється, мова йде про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців як і раніше залишаються закритими.

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Автор: УНІАН