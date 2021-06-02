Кабінет міністрів схвалив проект угоди з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.
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Рішення прийнято без обговорення.
Як повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба на сторінці в Twitter, туристичний безвіз для українців вже діє.
Тепер же Україна розширить безвіз із Перу на всі типи подорожей: бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки ЗМІ, а також дозволить безвізовий в’їзд для громадян Перу.
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