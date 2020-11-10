За вказаний період було виконано 825 внутрішніх і міжнародних рейсів.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines в жовтні поточного року перевезла 130 916 пасажирів.

Про це повідомила прес-служба компанія.

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Зазначається, що за вказаний період було виконано 825 внутрішніх і міжнародних рейсів, з них чартерних - 672, а регулярних – 133 (79 з них – по Україні).

Також повідомляється, що в жовтні авіакомпанія виконала згідно з розкладом 91% рейсів.

Крім цього, в жовтні компанія перевезла 31 тонну вантажу, що майже в 2,5 рази більше, ніж у вересні.

Хронологія подій

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, а засновником є компанія "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

Авіакомпанія SkyUp Airlines у вересні поточного року перевезла 168 379 пасажирів.

За вказаний період було виконано 1 004 внутрішніх і міжнародних рейси, з них чартерних - 772, а регулярних - 232.

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Автор: Павло Степанець