Нові поїзди між Україною та Польщею почнуть курсувати у лютому 2023 року.

"Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі та призначає поїзди №89/73-74/90 "Харків, Київ – Перемишль" та №67/19-20/68 "Київ – Варшава, Хелм", які відправлятимуться в лютому.

Як повідомляє прес-служба перевізника, поїзд №73/74 "Харків – Перемишль" відправлятиметься з Харкова з 19 лютого по непарних числах о 14:07. До Києва поїзд прибуватиме о 21:04, а до Перемишля – об 11:13.

У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься по парних числах з 20 лютого о 13:45, і прибуватиме до Харкова о 10:01.

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Зазначається, що цей поїзд надасть жителям Харкова щоденне сполучення з Польщею, оскільки призначений кілька місяців тому поїзд №93/94 "Харків – Хелм" курсує з Харкова по парних числах.

Поїзд №67/19-20/68 "Київ – Варшава, Хелм" відправлятиметься з Києва щодня з 19 лютого о 18:14, до Хелма прибуватиме о 4:55, до Варшави поїзд №67/68 прибуватиме о 10:12.

В зворотному напрямку, з Варшави, поїзд №67/68 відправлятиметься о 17:45; з Хелма поїзд №19/20 відправлятиметься о 23:45 і прибуватиме до Києва о 13:07.

"Пасажири поїзда №19/20, прибувши до Хелма, можуть зручно пересісти на польський поїзд ІС67, який прибуватиме до Варшави о 10:12. Так само у зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд ІС68 виїжджатиме о 17:45 і прибуватиме до Хелма о 21:10. Квитки на ці рейси треба купувати заздалегідь онлайн на сайті польської залізниці", – йдеться у повідомленні.

Квитки на поїзди вже доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Поїзди між Україною та Польщею

Наразі між Укрїною та Польшею курсує найбільша кількість міжнародних поїздів, порівняно з іншими сусідніми країнами.

Зокрема, найбільш популярним є щоденний рейс №67/68 "Київ – Варшава-Всходня", але здобути квитки на нього доволі складно. Щоб протистояти спекулянтам, "Укрзалізниця" перевела продаж квитків на нього лише в онлайн-формат. Однак в якості альтернативи пасажирам пропонують рейс №23/24 "Київ – Хелм" зі зручною стиковкою до Варшави.

Також з Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Запоріжжя курсує ціла низка поїздів до Перемишля, звідки легко можна доїхати до багатьох інших міст Польщі. Ще один поїзд курсує з Харкова до Хелму.

Влітку 2022 року "Укрзалізниця" створила спеціальний сайт, де можна дізнатися про всі пасажирські поїзди, які їдуть з України за кордон та зворотно, а також зручні стиковки з місцевими залізницями та аеропортами.

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