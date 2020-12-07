Всі вони будуть слідувати в напрямку Карпат.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди на зимові свята: №143/144 Київ - Івано-Франківськ - Ворохта; №149/150 Полтава – Ворохта та №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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Зокрема, поїзд Київ - Івано-Франківськ - Ворохта відправлятиметься з Києва 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Назад поїзд відправлятиметься 26 і 28 грудня, а також 3, 5, 7 і 9 січня.

"Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська", - уточнила прес-служба.

Поїзд Полтава-Ворохта відправлятиметься з Полтави 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 і 31 Грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Поїзд Кременчук - Івано-Франківськ відправлятиметься з Кременчука 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 і 31 Грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Хронологія подій

"Укрзалізниця" з 18 грудня відновлює курсування пасажирського поїзда №357/358 "Гуцульщина" сполученням Київ - Рахів.

Компанія в грудні відновлює курсування ряду поїздів.

Зокрема, поновлюється рух наступних поїздів: №13/14 Київ - Солотвино (Тересва); №26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів; №58/57 Ковель - Одеса; №70/69 Маріуполь - Львів; №138/137 Хмельницький - Лисичанськ; №745/746 Київ – Славське.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець