Обидві країни не стали змінювати умови в'їзду для мандрівників з України, попри рішення ЄС виключити її з "зеленого списку".

Ще дві держави Європи – Естонія та Хорватія – вирішили залишитися відкритими для туристів з України, попри рішення Євросоюзу виключити нашу країну з "зеленого списку" безпечних країн для подорожей.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Друга країна ЄС, Естонія, не стала закривати кордони для українців. Зберегли всі можливості подорожей для громадян, які пройшли повну вакцинацію. #ВакцинуйсяТаМандруй", – написав міністр.

Згодом він повідомив, що Хорватія також вирішила залишитися відкритою для подорожей українців за тих самих умов, що і дотепер.

При цьому голова МЗС наголосив, що відомство працює з партнерами задля свободи подорожей українців.

Також Кулеба порадив слідкувати за умовами в'їзду українців до різних країн світу на сайті МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua.

Умови в'їзду до Естонії для українців

Наразі вакциновані мандрівники з України (Естонія визнає всі вакцини, що офіційно використовуються в Україні) мють право в'їзду до Естонії з будь-якою метою без додаткових умов.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacНевакциновані мандрівники з України мають право в'їзджати до Естонії лише ща поважної причини за наявність негативного результату тесту на коронавірус та проходження 10-ти денної самоізоляції.

Умови в'їзду до Хорватії для українців

негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 72 годин до перетину хорватського кордону, або швидкий тест на антиген – RAT на SARS-CoV-2, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

сертифікат про щеплення, який свідчить, що особа повністю вакцинована від Covid-19 вакциною, яка використовується в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію та не є старішою за 365 днів;

медична довідка про те, що особа одужала від COVID-19 і отримала одну дозу вакцини протягом 8 місяців від зараження вірусом, за умови, що особа була щеплена в межах 365 днів до моменту перетину кордону;

позитивний результат ПЛР-тесту, або швидкого тесту на антиген, що підтверджує, що особа одужала від вірусної інфекції SARS-CoV-2, який був проведений за попередні 365 днів, та який є давнішим за 11 днів з дати прибуття до пункту перетину кордону, або довідка про те, що особа одужала від COVID-19, видана лікарем;

за відсутності одного з чотирьох вищезазначених документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов’язання перебування на самоізоляції до здачі тестів на території Хорватії за свій кошт. Після отримання результатів тестів особа звільняється від самоізоляції. За відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триває 10 днів.

Нагадаємо, першою країною, яка вирішив не закривати кордони для українських туристів після рішення ЄС, став Кіпр.

Натомість Бельгія заборонила в'їзд навіть вакцинованим туристам з України.

Автор: Марина Григоренко