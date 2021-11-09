Вакциновані українці теж не зможуть потрапити до Бельгії.

Одразу після оголошення офіційного рішення ЄС про виключення України з "зеленого списку", Бельгія виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволений в’їзд без "поважної мети" навіть за наявної вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані прикордонної служби та центру інформування про перебіг пандемії.

Зокрема, сайт бельгійської федеральної служби у внутрішніх справах, що відповідає також за прикордонні питання, більше не містить Україну в переліку держав, громадянам яких дозволений в’їзд у країну попри пандемічні обмеження.

Федеральна служба не уточнює, коли та з якої причини Україна була видалена з цього переліку, але відомо, що 9 листопада 2021 року набуло чинності спільне рішення ЄС про переведення України у "червону зону".

Читайте такожВ МЗС пояснили, за яких умов українці сможуть подорожувати до ЄС після вилучення України із "зеленого списку"Бельгійський урядовий портал, присвячений пандемії, також прибрав Україну з переліку держав, щодо яких ЄС робить винятки з пандемічних обмежень, та теж перевів Україну до червоної зони.

Таким чином, зараз в’їзд до Бельгії з України дозволений лише за наявності "поважної причини", як-то для тих, хто працює, навчається у Бельгії, їде на лікування, для об’єднання родини тощо.

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС України заявляли, що рішення про виключення нашої країни з "зеленого списку" ще не означатиме повного закриття кордонів ЄС для мандрівників з України. Натомість, кожна країна Євросоюзу особисто вирішуватиме, чи пускати українських туристів.

Автор: Марина Григоренко