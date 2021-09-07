Влада ще однієї європейської країни заявила про зняття карантинних обмежень. Повністю вакциновані громадяни Австрії зможуть забути про карантин.
Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю виданню ORF.at.
За його словами, завершення карантину не означає, що COVID-19 зник. Він нагадав, що, згідно з даними вчених, вірус залишиться ще на кілька років. Курц заявив, що локдаун для вакцинованих громадян вводити не будуть.
"Час ізоляції має бути закінченим", - зазначив політик.
Водночас він вказав, що громадяни, які відмовилися від щеплень, повинні готуватися до обмежень.
Читайте також(Пост)коронавірусна Австрія, або всемогутній COVID-сертифікат"Обмежень не буде для тих, хто вакцинований", - підкреслив канцлер.
Станом на 6 вересня в країні одну дозу вакцини отримали 62,6% населення, а повний курс вакцинації пройшли 59,2% громадян. При цьому за останню добу виявлено 605 нових випадків.
Як раніше повідомляв УНІАН, 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну до переліку третіх країн, з яких дозволено в'їзд.