COVID-обмеження будуть діяти для тих, хто відмовився від щеплення.

Влада ще однієї європейської країни заявила про зняття карантинних обмежень. Повністю вакциновані громадяни Австрії зможуть забути про карантин.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю виданню ORF.at.

За його словами, завершення карантину не означає, що COVID-19 зник. Він нагадав, що, згідно з даними вчених, вірус залишиться ще на кілька років. Курц заявив, що локдаун для вакцинованих громадян вводити не будуть.

"Час ізоляції має бути закінченим", - зазначив політик.

Водночас він вказав, що громадяни, які відмовилися від щеплень, повинні готуватися до обмежень.

Читайте також(Пост)коронавірусна Австрія, або всемогутній COVID-сертифікат"Обмежень не буде для тих, хто вакцинований", - підкреслив канцлер.

Станом на 6 вересня в країні одну дозу вакцини отримали 62,6% населення, а повний курс вакцинації пройшли 59,2% громадян. При цьому за останню добу виявлено 605 нових випадків.

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну до переліку третіх країн, з яких дозволено в'їзд.

Автор: Анастасія Горбачова