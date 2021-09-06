Влада прийме таке рішення, якщо в країні вакцинують 80% населення старше 12 років.

Уряд Фінляндії розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які ввели через COVID-19. Таке рішення може бути прийнято, якщо в країні вакцинують 80% населення старше 12 років.

Про це пише The Guardian.

Прем'єр-міністр країни Санна Марина зазначила, що головна мета уряду - "звільнення" громадян від карантинних обмежень. За її словами, саме масова вакцинація - головний ключ до цього.

Таке рішення приймуть у разі, якщо вакцинують 80% населення, в тому числі й дітей від 12 років. Цього показника Фінляндія може досягти вже до початку жовтня.

Читайте такожУ Туреччині нові карантинні обмеження: чи потрібно туристам здавати ПЛР-тесті для відведення публічних місцьУ Фінляндії в порівнянні з іншими країнами ЄС показник захворюваності досить низький - станом на 6 вересня, всього захворіли 130 510 осіб, з них одужали 46 тисячі та 1030 летальних випадків. При цьому в останні місяці органи охорони здоров'я країни фіксують зростання нових випадків COVID-19 серед невакцинованих людей.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Фінляндії з 1 вересня послабила вимоги для туристів, але не для всіх. Нові правила торкнутися тільки тих, хто приїжджає з країн, які не належать до групи ризику.

Автор: Анастасія Горбачова