В Італії вирішили боротися з неправдивими і проплаченими відгуками на готелі та ресторани.

Уряд Італії у вівторок, 14 січня 2025 року, представив законопроєкт, який регулює онлайн-огляди готелів, ресторанів і туристичних визначних пам'яток. У такий спосіб влада вирішила боротися з фейковими або проплаченими відгуками.

Зокрема, закон запроваджує низку перешкод для потенційних рецензентів, включно з необхідністю надання посвідчення особи, а також докази того, що вони дійсно відвідали місце, яке мають намір оцінювати, пише Reuters.

Згідно із законопроектом, відгуки мають бути опубліковані протягом двох тижнів з моменту відвідування і можуть бути видалені, якщо вони не відповідають дійсності, або, у будь-якому разі, через два роки після публікації. Водночас у законопроєкті не пояснюється, хто вирішуватиме, чи є критика неправдивою.

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Законопроєкт, який ще може бути змінений у парламенті, також має намір заборонити відгуки, що оплачуються або спонсоруються за допомогою заохочень – виявляється, ця підкилимна практика досить поширена в Італії.

"Сьогоднішній день знаменує собою важливий крок для захисту нашого бізнесу", – заявила міністр туризму Даніела Сантанче.

Як зазначає видання, неправдиві відгуки вже незаконні в Італії, але поки що припиняти ці порушення складно. Новий законопроєкт пропонує доручити перевірку відгуків і видачу можливих штрафів італійському антимонопольному органу.

"Підроблені відгуки – це проблема для чесної конкуренції між компаніями, оскільки вони можуть мати великий вплив на продажі, а також проблема для споживачів, яких можна ввести в оману", – пояснив агентству Reuters голова споживчої асоціації Federconsumatori Мікеле Каррус. – "Цю проблему потрібно було вирішити. Складно зробити це правильно, але я впевнений, що ми зможемо домогтися цього під час парламентських дебатів".

Як повідомляв УНІАН, раніше італійська влада також вирішила ввести заборону на сейфи для ключів (key lock boxes), які орендодавці залишають гостям для самозаселення.

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