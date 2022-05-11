З військовими обговорюються умови для використання прибережної смуги, адже деякі пляжі заміновані.

Миколаївська область активно готується до курортного сезон попри військовий стан.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час інформаційного телемарафону.

"Курортний сезон буде. Залежатиме від того, якщо на середину червня буде зменшення обстрілів, чи бойова лінія зміниться, то тоді він буде ширший. Якщо ні, то він буде в укороченому форматі", - сказав він.

За словами Кіма, зараз з військовими обговорюються умови для використання прибережної смуги, адже деякі пляжі заміновані.

"Ми готуємось, однозначно будуть працювати бази, в яких є внутрішні басейни, аквапарки та інше. Але ми відпрацьовуємо питання щодо використання моря чи прибережної смуги", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кім заявляв, що курортний сезон на Миколаївщині у 2022 році відкриють попри воєнні дії. В області є достатня кількість туристичних баз, які перебувають у безпечному для відвідувачів місці.

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