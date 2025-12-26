У Карпатах десятки туристів застрягли на аварійно зупиненому підйомнику, – ДСНС

Про постраждалиих поки що не повідомлялося.

У Карпатах на горі Захар Беркут у Львівській області аварійно зупинився крісельний підйомник. У цей час на ньому перебували десятки туристів, яких довелося знімати рятувальникам. Про це повідомляє в Telegram Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, на крісельному підйомнику загалом застрягли близько 80 людей.

"На місці працюють гірські рятувальники ДСНС: станом на 13.10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини", - йдеться у повідомленні надзвичайників.

Рятувальні роботи тривають.

Лижний сезон в Карпатах

Як повідомляв УНІАН, через теплу зиму і відсутність снігу протягом більшої частини грудня гірськолижний сезон в Карпатах поставлено на паузу. Зазвичай зимовий сезон на найвідомішому гірськолижному курорті України – "Буковелі" – відкривають наприкінці листопада, чи на початку грудня. Але цього року він затримався на кілька тижнів.

Водночас, з наближенням новорічних свят ціни на житло в Карпатах злетіли. Найдорожчим населеним пунктом для подобової оренди будинків стало село Поляниця, розташоване поряд із гірськолижним курортом "Буковель". Середня ціна оренди тут становить близько 5 500 грн на добу, що на 10% більше, ніж минулого року.

