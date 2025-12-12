Найдорожчим населеним пунктом для подобової оренди будинків стало село Поляниця.

Напередодні зимових свят в Україні традиційно активізуються пошуки житла для відпочинку в Карпатах. Ціни цього року на деяких локаціях зросли порівняно з минулим роком.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні від OLX.

Зазначається, що найдорожчим населеним пунктом для подобової оренди будинків стало село Поляниця, розташоване поряд із гірськолижним курортом Буковель. Середня ціна оренди тут становить близько 5 500 грн на добу, що на 10% більше, ніж минулого року.

Трохи дешевше коштує оренда будинку в Татарові – у середньому 4 500 грн на добу. У Микуличині добова вартість становить близько 3 200 грн, що на 10% менше ніж торік. У Яблуниці ціни залишилися на рівні торішніх показників – 3000 грн за подобову оренду будинку.

У Яремче ціни на подобову оренду будинків знизилась на 9% порівняно з минулим роком, тоді як у Славському зросли на 213%. Середня вартість оренди будинків в цих населених пунктах становить 2 500 грн на добу. У Ворохті доба проживання коштує 2 000 грн, що на 54% вище, ніж минулого року.

При цьому найдешевші варіанти оренди будинків у Ясіні та Воловці, де вартість становить 900 грн та 500 грн відповідно.

Оренда номерів у готелях та базах відпочинку

На відміну від подобової оренди будинків, ціни на проживання у готелях та базах відпочинку дещо нижчі. Найдорожчим виявися Татарів, де номер у середньому коштує 4 000 грн, що на 86% вище, ніж торік.

У Славському номер можна зняти за 2 500 грн, що на 64% вище, ніж минулого року. У Яблуниці – 2 250 грн, а у Микуличині (+233% за рік) та Ясіні – близько 2000 грн за добу. У Поляниці середня ціна номера становить 1 250 грн (-81%), а в Яремче (+54%) та Ворохті (-29%) – 1 000 гривень на добу.

"Оренда приватних будинків на курортах Карпат залишається одним із найдорожчих варіантів проживання, тоді як готелі та бази відпочинку пропонують незначну економію коштів. Для туристів, які не потребують простору чи окремої території, такі варіанти можуть бути доступнішими", - резюмували аналітики OLX.

