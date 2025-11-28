Через легкий мороз стежки стають слизькими, а густий туман знижує видимість.

У Карпатських горах зима поступово набирає обертів. Але в казкових умовах треба зберігати пильність і дотримуватися правил безпеки. Про це повідомляє в Telegram Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, південно-східний вітер до 5 м/с, температура повітря –2°C.

Крім того, в урочищі Заросляк панує густий туман, південно-західний вітер 5 м/с і температура –4°C.

"Такі умови можуть виглядати казково, але в горах кожна деталь має значення. Туман різко знижує видимість, а легкий мороз робить стежки слизькими", - наголошують рятувальники.

У зв’язку з цим, усім туристам в Карпатах рекомендовано перевіряти спорядження перед виходом, обов’язково брати із собою гарячий напій та запасний теплий одяг.

Також важливо тримати зв’язок і заздалегідь повідомляти про маршрут, встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах".

"Якщо погіршується погода - не ризикуйте, повертайтеся", - йдеться у повідомленні.

Туризм в Карпатах

Як повідомляв УНІАН, у Чернівецькій області з’явився новий туристичний маршрут протяжністю 12 кілометрів. Подорож цим маршрутом починається від Смугарських водоспадів (також відомі як Буковинські водоспади) у селі Розтоки, проходить через унікальні скельні утворення Протяте каміння, повз величну скелю Соколине Око, і завершується на мальовничому перевалі Німчич.

Про снігові замети в Карпатах вже повідомлялося в жовтні. Вже тоді фіксувалися перемети на рівні 80 сантиметрів.

