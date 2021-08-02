Відпочивальники відзначають, що мало кому приємно купатися з медузами, розміри яких досягають "п'яти долонь".

На пляжах Арабатської стрілки помітили великих медуз. Люди знову побоюються купатися в Азовському морі.

Фотографії з медузами опублікував Obozrevatel.

За словами відпочивальників, вага однієї такої живності становить 2-3 кілограми.

"Замість великої кількості маленьких медуз прийшли величезні, по 2-3 кг. Відпочивальники скаржаться, тому що ніхто не плаває взагалі, максимум люди занурюються. При мені сім'я приїхала, підійшла до моря і сказала: "Заплатимо за бронь і їдемо, тому що це жах", - розповіли туристи.

Відпочивальники відзначають, що мало кому приємно купатися з медузами, розміри яких досягають "п'яти долонь".

У липні на пляжах Азовського моря спостерігалося справжнє нашестя медуз. Відпочивальники на курортах Арабатської стрілки і Запорізької області скаржилися, що вода стала нагадувати кисіль, і до неї неможливо підійти.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їх чисельності в Чорному морі.

Ще один важливий фактор - поступове зближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їх міграції.

Днями в соцмережах повідомили про зникнення тисяч медуз в курортній Кирилівці.

Автор: Денис Прядко