Ядерний бункер часів Холодної війни в Британії може впасти в море вже найближчими днями

Будівля, ймовірно, була виведена з експлуатації в 1990-х роках.

Над пляжем Танстолл у Східному Йоркширі знаходиться будівля, яка була побудована у 1959 році як спостережний пост на випадок ядерної війни. Існує велика ймовірність, що вже через кілька днів вона може обвалитися в море, пише Independent.

Відзначається, що ця будівля, ймовірно, була виведена з експлуатації в 1990-х роках. Зараз, за даними Агентства з охорони навколишнього середовища, вона балансує на скелі на висоті близько 7,6 метра над пляжем.

"Ми живемо на одному з найбільш еродованих узбережжях в Європі, і цьому бункеру залишилося недовго, можливо, всього кілька днів", - розповів журналістам любитель-історик Дейві Робінсон.

Відео дня

Підземний спостережний пункт, ймовірно, був виведений з експлуатації в 1990-х роках незабаром після закінчення Холодної війни. Зараз він знаходиться на приватній території і місцева влада не несе ніякої юридичної відповідальності за нього.

У виданні зазначили, що проблема полягає в тому, що узбережжя в зоні, де розташована будівля, не захищене, що дозволяє прибережним процесам продовжуватися. Саме тому людей закликали триматися подалі від цього місця.

За даними некомерційного прибережного партнерства Yorkshire Marine Nature Partnership, лінія скелі на сході регіону відступає приблизно на чотири метри на рік. Берегова лінія змінюється вже тисячі років, але ці зміни прискорилися через зміну клімату.

Скільки часу можна провести в бункері після ядерного удару

Раніше УНІАН розібрався, скільки людей може бути в бункері в умовах відсутності сонячного світла, які взагалі бувають види укриттів і як довго там необхідно бути в разі використання ядерної зброї. Нагадаємо, що існують спеціальні бункери для цивільних і військові бункери, які розраховані на те, щоб витримувати удари з близької відстані.

Скільки людей може поміститися в бункері, точно сказати не можна, оскільки все залежить від площі захисної споруди. Якщо площа укриття невелика, то тривале перебування в ньому великої кількості людей може викликати не тільки фізіологічні, а й психологічні проблеми.

У статті американського вченого Майкла Б. Діллона йдеться про те, що в разі одиничного ядерного вибуху малої потужності (0,1 – 10 кілотонн) люди, які опинилися в поганому укритті, повинні залишатися в ньому не більше ніж півгодини після детонації і перейти в кращий бункер, якщо він є поблизу (в межах 5 хвилин).

Експерти відзначають, що найважливіший період перебування в бункері – перші два тижні після вибуху. Через 14 днів інтенсивність радіоактивного випромінювання значно знижується, але рівень радіації може залишатися небезпечним.

Вас також можуть зацікавити новини: