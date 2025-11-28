Кожен другий американець боїться ядерної війни у наступні 10 років, - опитування

46% американців вважають ймовірною ядерну війну протягом наступного десятиліття, 65% стурбовані власною безпекою.

46% американців вважають ймовірною ядерну війну за участю США у наступні 10 років, тоді як 37% думають, що цього не станеться. Про це свідчить нове опитування YouGov.

За партійною приналежністю 57% демократів і 37% республіканців вважають ймовірність ядерного конфлікту високою. Серед незалежних — 44%.

Ще близько 44–46% американців побоюються, що терористи чи злочинці можуть використати ядерну зброю на території США. Загалом 65% громадян стурбовані можливістю особисто пережити ядерну війну — серед демократів цей показник 77%, серед республіканців — 58%, а серед незалежних — 61%. Це трохи нижче, ніж у 2022 році, коли стурбованість складала 69%.

Опитування проводилося з 30 жовтня по 2 листопада, охопило 1148 респондентів, похибка становить ±4 відсоткові пункти.

Що передувало

Опитування з’явилося на тлі заяв Дональда Трампа про відновлення ядерних випробувань у США, які були припинені у 1992 році. Міністр оборони Піт Гегсет повідомив, що адміністрація діє швидко, а міністр енергетики Кріс Райт уточнив, що випробування будуть системними або некритичними вибухами.

Трамп також підписав укази щодо збільшення ядерної енергетики країни в чотири рази та критикував надмірно суворі стандарти радіаційної безпеки.

