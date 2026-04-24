Найпотужніший за останнє десятиліття Ель-Ніньо змінить погоду у світі вже цього року, - вчені

Це явище може спричинити спеку та посуху в Азії та посилені опади в Америці, впливаючи на врожаї та клімат у всьому світі.

Метеорологи очікують формування Ель-Ніньо вже з травня, а до кінця 2026 року воно може стати найсильнішим за десятиліття. Це кліматичне явище пов'язане з потеплінням вод у центральній і східній частині Тихого океану та істотно впливає на погоду в усьому світі, пише Independent.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, ймовірність розвитку Ель-Ніньо висока, а кліматичні моделі вказують на його посилення протягом року. Уже спостерігаються ознаки спеки та посухи в Австралії та Індії.

"Востаннє ми спостерігали подібні сигнали під час сильного Ель-Ніньо у 2015–2016 роках", – каже Кріс Хайд, метеоролог швейцарської компанії Meteomatics, що займається аналізом погоди.

Очікується, що в Азії встановиться більш спекотна і суха погода, що може негативно позначитися на сільському господарстві. Водночас у Північній та Південній Америці прогнозується збільшення кількості опадів.

Японське метеорологічне бюро повідомляє про 70% ймовірності виникнення явища Ель-Ніньо протягом літа в північній півкулі, тоді як індійські метеорологічні служби попереджають, що сезон мусонів у цій південноазіатській країні може бути нижчим за середній рівень вперше за три роки.

За оцінками синоптиків, ймовірність формування Ель-Ніньо влітку сягає 60–70%.

Що таке Ель-Ніньо?

Ель-Ніньо – це фаза кліматичної системи, протилежна Ла-Нінья. Це явище виникає через ослаблення пасатів, що призводить до зміщення теплих вод і зміни глобальних погодних умов.

Подібні явища вже викликали серйозні наслідки. У 2015 та 2016 роках сильне Ель-Ніньо призвело до сильної посухи в Австралії та Південно-Східній Азії, одночасно послабивши індійський мусон. Це призвело до зниження врожаю зерна, пальмової олії та цукру. Водночас надмірні дощі в деяких частинах Південної Америки порушили збір врожаю сої та кукурудзи.

Вас також можуть зацікавити новини: