Вона планувала побути на острові кілька місяців, але залишилася на багато років.

Завдяки сучасним технологіям, усе більше людей мають можливість працювати віддалено, обираючи для життя теплі країни, або принаймні затишне передмістя. Але є й такі, кого не цікавлять ані пляжі, ані зелені гаї навколо будинку – їм потрібна справжня екзотика.

В минулому мешканка Великої Британії на ім’я Сесілія Бломдаль полишила одне з найбільших міст світу – Лондон – заради "арктичного раю". Так вона називає свій будиночок на одному з островів архіпелагу Шпіцберген – на півдорозі між північною Норвегією та Північним полюсом.

Жінка веде власний блог у TikTok, в якому ділиться своїми враженнями від життя на краю світу та повсякчас зізнається у коханні цьому холодному краю.

В її роликах також можна побачити умови, в яких Сесілія живе разом зі своїм бойфрендом Крістофером. В нещодавньому відео, яке стало вірусним та набрало 2,8 мільйона переглядів, жінка розповіла, що вони купили будинок чотири роки тому і зовсім не жалкують.

"Це справді наш маленький шматочок раю — арктичний рай", – каже жінка.

Але насправді Сесілія переїхала на Шпіцберген задовго до придбання цього будинку – аж 9 років тому.

"Коли я переїхала сюди, я мала пробути тут три місяці... Я влаштувалася на роботу і думала, що попрацюю тут трохи. А потім я закохалася в тутешнє життя, воно просто прекрасне", – розповідає британка.

У ролику жінка також розповідає про особливості життя на Шпіцбергені. Наприклад, зима тут дуже довга, а через близькість до полюсу, взимку сонця тут не буває місяцями. А ще тут зовсім немає дерев, тому що північна межа росту дерев проходить значно південніше. Тож дрова для каміну доводиться імпортувати з материка.

"Дуже смішно згадувати про те, як я думала, що житиму у великому місті. Це було моєю мрією, коли я була молодою. Але потім, коли я переїхала до Лондона, я абсолютно зненавиділа це. Я не ненавиджу Лондон, але мені просто не подобалося міське життя", – згадує Сесилія.

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Як писав УНІАН, мешканка Британії покинула престижну роботу та розійшлася з чоловіком, аби мати повну свободу для мандрівного життя. Придбавши "дім на колесах", вона вільно пересувається Європою, заробляючи на своєму блозі.

Також ми розповідали про подружжя з Флориди, яке продало майже все майно, щоб дожити свої дні у навколосвітній подорожі на круїзних лайнерах. Вони вже побачили ледь не весь Тихий океан, і тішаться з того, що таке мандрівне життя виявилося ще й значно дешевшим за життя на суші.

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