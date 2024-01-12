Завдяки сучасним технологіям, усе більше людей мають можливість працювати віддалено, обираючи для життя теплі країни, або принаймні затишне передмістя. Але є й такі, кого не цікавлять ані пляжі, ані зелені гаї навколо будинку – їм потрібна справжня екзотика.
В минулому мешканка Великої Британії на ім’я Сесілія Бломдаль полишила одне з найбільших міст світу – Лондон – заради "арктичного раю". Так вона називає свій будиночок на одному з островів архіпелагу Шпіцберген – на півдорозі між північною Норвегією та Північним полюсом.
Жінка веде власний блог у TikTok, в якому ділиться своїми враженнями від життя на краю світу та повсякчас зізнається у коханні цьому холодному краю.
В її роликах також можна побачити умови, в яких Сесілія живе разом зі своїм бойфрендом Крістофером. В нещодавньому відео, яке стало вірусним та набрало 2,8 мільйона переглядів, жінка розповіла, що вони купили будинок чотири роки тому і зовсім не жалкують.
"Це справді наш маленький шматочок раю — арктичний рай", – каже жінка.
Але насправді Сесілія переїхала на Шпіцберген задовго до придбання цього будинку – аж 9 років тому.
"Коли я переїхала сюди, я мала пробути тут три місяці... Я влаштувалася на роботу і думала, що попрацюю тут трохи. А потім я закохалася в тутешнє життя, воно просто прекрасне", – розповідає британка.
У ролику жінка також розповідає про особливості життя на Шпіцбергені. Наприклад, зима тут дуже довга, а через близькість до полюсу, взимку сонця тут не буває місяцями. А ще тут зовсім немає дерев, тому що північна межа росту дерев проходить значно південніше. Тож дрова для каміну доводиться імпортувати з материка.
"Дуже смішно згадувати про те, як я думала, що житиму у великому місті. Це було моєю мрією, коли я була молодою. Але потім, коли я переїхала до Лондона, я абсолютно зненавиділа це. Я не ненавиджу Лондон, але мені просто не подобалося міське життя", – згадує Сесилія.
Інші цікаві матеріали про любителів екстремальних умов життя
Як писав УНІАН, мешканка Британії покинула престижну роботу та розійшлася з чоловіком, аби мати повну свободу для мандрівного життя. Придбавши "дім на колесах", вона вільно пересувається Європою, заробляючи на своєму блозі.
Також ми розповідали про подружжя з Флориди, яке продало майже все майно, щоб дожити свої дні у навколосвітній подорожі на круїзних лайнерах. Вони вже побачили ледь не весь Тихий океан, і тішаться з того, що таке мандрівне життя виявилося ще й значно дешевшим за життя на суші.