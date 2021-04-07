У період літньої навігації очікується сезонне збільшення кількості рейсів, проте на Європу сподіватися поки особливо не варто.

Кількість авіарейсів у повітряному просторі України, які Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України («Украерорух») забезпечило аеронавігаційним обслуговуванням, в березні 2021 року, склало 12 тис.160 рейсів, що на 8,7% менше, ніж у березні 2020 року, і на 43% менше в порівнянні з докризовим березнем 2019 року.

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Про це повідомила прес-служба «Украероруху».

Зазначається, що українські авіакомпанії виконали 4 тис. 603 рейси, що на 5,8% більше, ніж у березні 2020 року, іноземні авіакомпанії – 7 тис. 557 рейсів (-15,8%).

«У загальній кількості березневих польотів було виконано 1 тис.856 внутрішніх рейсів (на 28,6% більше, ніж у березні 2020 року), 5 тис. 980 міжнародних рейсів (-10,1%) і 4 тис. 324 транзитних рейсів (-17,3%)», - сказано в повідомленні.

Керівник «Украероруху» Андрій Ярмак повідомив, що в період літньої навігації очікується сезонне збільшення кількості рейсів.

«Ми очікуємо сезонне збільшення кількості рейсів у повітряному просторі під Україною в період літньої навігації, коли повноцінно розпочнеться туристичний сезон. Щодо відновлення трафіку до Європи, на жаль, давати точні прогнози щодо лібералізації правил перетину кордонів досить складно, враховуючи запровадження суворих обмежувальних заходів у зв'язку з третьою хвилею коронавірусу», - цитує прес-служба його слова.

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У 2020 році кількість авіарейсів у повітряному просторі України склала 142 047 рейсів, що на 57,6% менше, ніж у 2019 році.

Найпопулярнішими за підсумками року виявилися міжнародні аеропорти «Бориспіль», «Київ» ім. Сікорського і «Львів» імені Данила Галицького, які обслужили найбільшу кількість злетів і посадок у 2020 році – 47 тис.542, 12 тис. 805 і 9 тис. 850 відповідно.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines, компанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) і білоруська Belavia стали лідерами за кількістю рейсів, виконаних у повітряному просторі України у 2020 році.

У лютому кількість авіарейсів у повітряному просторі України, які «Украерорух» забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням, склала 8 тис. 758 рейсів, що на 56,2% менше, ніж у лютому 2020 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України («Украерорух»), створене в 1992 році, є основою національної аеронавігаційної системи та Об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОГВС). Серед основних завдань підприємства - обслуговування повітряного руху, організація і менеджмент повітряного простору та організація потоків повітряного руху; організація радіотехнічного та електротехнічного забезпечення обслуговування повітряного руху та виконання польотів; забезпечення діяльності та розвитку підрозділів ОГВС; організація аварійного оповіщення та участь у проведенні пошуково-рятувальних робіт; надання аеронавігаційної інформації користувачам повітряного простору. До складу «Украероруху» входять п'ять регіональних структурних підрозділів: Львівське, Одеське, Дніпровське, «Київцентраеро» і «Кримаерорух».

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Автор: Павло Степанець