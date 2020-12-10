Ялинку засвітять традиційно 19 грудня.

У столиці вже прикрасили головну ялинку країни на Софійській площі.

Повісили гірлянди й вже навіть частково вбрали іграшками, йдеться в сюжеті ТСН.

Сови та білки й не лише — на святковому дереві можна буде побачити ледь не всіх представників лісової флори та фауни. А от саме дерево цьогоріч штучне. Читайте такожДух Різдва в італійській столиці: у Римі урочисто запалили ялинку (відео)

Що відомо про головну ялинку країни на Софійській площі

Ялинка в центрі Києва обійдеться майже в три мільйони гривень. Це без прикрас та монтажу. Частину суми сплатять спонсори та меценати.

Гірлянди будуть утворювати над ялинкою купол. Ті, хто відповідає за встановлення головної ялинки країни, запевняють — буде ніби зоряне небо.

Іграшок, якими прикрасять ялинку, всього буде близько півтори тисячі одиниць. Деякі відливали у спеціальних формах.

Також біля ялинки буде гігантський пень з фотозонами й казковими персонажами. Замість концертів звучатиме фонова музика, а глінтвейн і їжу продаватимуть з кіосків на винос.

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Автор: Ольга Робейко