ЄС дозволив в'їжджати громадянам ще двох нових країн.

У Європейському Союзі оновили список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд у країни-члени ЄС у період пандемії коронавірусної інфекції, і підтвердили чинність дозволу туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

Як йдеться у повідомленні Ради Євросоюзу, оновлено список третіх країн, окремих адміністративних регіонів і територій, щодо громадян яких карантинні обмеження на зовнішніх кордонах підлягають поступовому скасуванню, починаючи з 8 жовтня.

Зокрема, до списку додали дві нові країни: Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати.

Також в ЄС й надалі діє дозвіл на в'їзд громадянам з таких держав, як Австралія, Канада, Чилі, Йорданія, Кувейт, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Уругвай, а також Китай, але у тому разі, якщо китайська влада теж на принципах взаємності скасує обмеження для громадян країн-членів ЄС.

Крім того, згідно з повідомленням, обмеження на подорожі можуть бути скасовані для спеціальних адміністративних регіонів Китаю - Гонконг і Макао.

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Окремо сказано, що поступово можна скасовувати обмеження для Тайваню як для утворення, яке не визнане як держава принаймні одною країною-членом ЄС.

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають вважатися резидентами Євросоюзу для відвідування ЄС.

Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгеном: це Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Нагадаємо, 15 липня у ЄС переглянули список третіх країн, громадянам яких дозволено в'їзд у період пандемії коронавірусної інфекції, і дозволили туристам з України подорожувати до країн-членів Євросоюзу.

Автор: Віталій Саєнко