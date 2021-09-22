Журналісти прогнозують, що через два тижні Україна випаде з "білого списку" відвідування Євросоюзу.

Журналісти дізналися, як довго Євросоюз залишить для українців вільну дію безвізового режиму без коронавірусних обмежень.

Чи чекає на українців нова заборона на в'їзд до ЄС розповідається у матеріалі "Європейської правди".

Повідомляється, що скоро у списку ЄС для вільного відвідування з нашого регіону залишиться лише Україна. Всі інші держави цього тижня будуть звідти викреслені через коронавірусні спалахи.

Журналісти прогнозують, що через два тижні після нового перегляду Україна випаде з "білого списку". Відзначається, що ми вже не відповідаємо критеріям, встановленим європейським законодавством, але від потрапляння до списків з обмеженнями Україні вберегли низький рівень тестування, а також затримка статистики ЄС.

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Після потрапляння до цього "червоного списку" туристів з України країни ЄС будуть пускати лише за умови проходження ними вакцинації, повідомляється у матеріалі.

Також у ЄС є країни, які зараз дозволяють в’їзд вакцинованим українцям, але можуть змінити цю норму в будь-який момент.

Як повідомляв УНІАН, з 23 вересня Україна переходить у "жовту" зону карантину.

Автор: Олег Давигора