Наявність COVID-сертифікату не є автоматичною передумовою для в'їзду в інші країни

Українські COVID-сертифікати, які сьогодні починають видавати у тестовому режимі, визнаватимуться в Європейському Союзі, але багато країн ще не дозволили в'їзд українцям у період пандемії коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор Центру громадського здоров'я України Роман Родина сказав на прес-конференції.

"30 червня міжнародні COVID-сертифікати, які будуть видаватися в Україні, внесені до Європейського репозитарію сертифікатів. Тобто їх зміст буде відповідати тому, що зараз прийнято в Євросоюзі", - наголосив Родина.

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство закордонних справ провели велику роботу, щоб узгодити всі необхідні елементи українських сертифікатів, аби ці сертифікати були дійсними у країнах Європи.

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Також Родина зазначив, що в Україні відсьогодні, з 1 липня, почалася пілотна експлуатація в тестовому режимі так званих "ковідних сертифікатів".

"Це документ, який буде генеруватися в застосунку "Дія" або на порталі "Дія". Для того, аби його згенерувати, людина повинна пройти повний курс вакцинації і дати запит в "Дію" для генерування цього сертифікату", - розповів він.

Родина порадив громадянам докладно ознайомитися з умовами в'їзду в інші країни перед тим, як відправлятися у подорож, оскільки наявність COVID-сертифікату не є автоматичною передумовою для в'їзду в інші країни, кожна з яких може встановлювати свої, окремі вимоги на в'їзд.

"З цим сертифікатом, за тих умов, які є у кожній країні, можна їхати, але перед тим уважно продивитися, які ж інші умови. Ані ковідний сертифікат, ані міжнародне свідоцтво не є достатнім і єдиним документом, щоб в'їхати в країну", - сказав він.

За його словами, українські сертифікати видаватимуть за трьома ознаками.

По-перше, ті, хто пройшов повний курс вакцинації, наступного дня можуть згенерувати сертифікат у застосунку "Дія". Такі сертифікати діятимуть 180 днів.

"Зверніть увагу, деякі країни як умову в'їзду визначають, що повинен пройти певний період, наприклад 14 днів, після останньої вакцинації. Це означає, що навіть якщо людина згенерує сертифікат і поїде в цю країну, то її можуть не впустити, оскільки ще не пройшло 14 днів або той період, який передбачений", - наголосив Родина.

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По-друге, сертифікат може видаватися тим, хто має негативний результат ПЛР-тесту.

"Дія цього сертифікату, виданого з причини негативного тесту – 72 години з моменту забору матеріалу, не з моменту отримання результату", - уточнив Родина.

По-третє, сертифікат може видаватися тим, хто перехворів на COVID-19 і відповідні дані були введені в електронну систему. Дія цього сертифікату – 180 днів.

Родина зазначив, що з умовами в'їзду в кожну конкретну країну можна ознайомитися на ресурсі з інтерактивною онлайн-картою подорожей під час COVID-19. Там чітко прописується, які довідки треба мати для в'їзду і які категорії громадян можуть в'їхати до країни. Також він додав, що наразі досить багато країн ще не дозволяють в'їзд для українців.

Як повідомляв УНІАН, у травні МЗС України розпочало роботу над укладенням двосторонніх угод з визнання національних сертифікатів про вакцинацію для подорожей влітку.

Україна готова укласти такі угоди з усіма зацікавленими країнами до того моменту, як на загальноєвропейському рівні з'явиться єдиний механізм сертифікатів вакцинації.

Першою країною-членом Європейського Союзу, яка визнала українські свідоцтва про повну вакцинацію і відкрила кордони для українців з 11 червня, стала Угорщина.

З 1 липня всі 27 країн-членів Європейського Союзу можуть видавати і використовувати цифрові COVID-сертифікати для спрощення подорожей в період пандемії коронавірусу.

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Автор: Віталій Саєнко