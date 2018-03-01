Дух Британії в Карачі: як невеличке селище стало одним з найбільших міст світу (фоторепортаж)

З моменту британської колонізації у середині 19 століття портове місто Карачі в Пакистані перетворилося з невеличкого селища на одне з найбільших міст світу.

Reuters у своєму проекті The Wider Image показав залишки британської архітектури колоніального періоду в сучасному портовому місті Карачі на півдні Пакистану, що нині вважається найбільшим містом країни і одним з найбільших міст світу.

Читайте такожВ ОАЕ побудують марсіанське місто (фото)До середини 19 століття Карачі залишалося невеликим селищем, однак у 1839 році місцевість захопили британці та з тих пір почали перекроювати її на місто європейського зразка. Відтоді місто поступово розросталося, оснащувався всіма благами цивілізації і наповнювалося архітектурою за британським зразком, сліди якої можна бачити в місті й зараз.

І хоча нині місто не є столицею Пакистану, воно все одно вважається бізнес-столицею, промисловим і культурним центром країни. Однак водночас такі темпи зростання призвели до того, що перенаселеність стала головною проблемою Карачі - зараз там проживає більше 23 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, раніше Reuters показав життя котів у різних куточках Стамбула, який давно вже вважається містом цих пухнастих тварин.