Як Куба розбудовує сучасні готелі задля збільшення потоку туристів (фоторепортаж)

Восени 2017 року США запровадили так звані "туристичні" санкції проти Куби.

Незважаючи на санкції з боку США, якими, в тому числі, посилювалися правила самостійних поїздок американських туристів на Кубу, держава має намір продовжити боротися за збільшення туристичного потоку в країну. Для цього на Кубі мають намір підвищувати сервіс, в тому числі відбудовуючи сучасні готелі.

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Зокрема, у 2017 році в столиці країни Гавані відкрили перший п'ятизірковий готель Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana. А до 2022 року в місті планують збудувати 42-поверховий готель класу люкс заввишки 154 метри, який має стати найвищим у місті.

Загалом, за підсумками 2018 року Куба планує збільшити туристичний поток в країну до 5 млн туристів. І щоб задовільнити їхні потреби з розміщення, місцева влада планує суттєво збільшити кулькість номерів у готелях сучасного зразка.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 року Вашингтон ввів санкції щодо Куби, що зачіпають американських туристів на півострові. Зокрема, згідно з новими правилами, жителям США і американським компаніям забороняється проводити фінансові транзакції зі структурами, пов'язаними з кубинським оборонним і розвідувальним сектором. При цьому туристи з США можуть відвідувати Кубу лише в рамках організованого американською компанією туру в супроводі представника США.