Швейцарія в мініатюрі: як побачити всю країну в одному місці (фоторепортаж)

Швейцарський парк мініатюр навіть має діючу мініатюрну залізницю протяжністю 3560 м.

Тематичний парк "Швейцарія в мініатюрі" (Swissminiatur) розташований в громаді Меліде в італомовній частині країни, і є одним з найкращих у своєму роді.

На території парку площею більше 14 000 кв. метрів, який було відкрито у 1959 році, можна побачити моделі архітектурних об'єктів з усієї країни, виконані в масштабі 1:25 - загалом майже більше сотні споруд. Також тут знаходиться діюча мініатюрна залізниця протяжністю 3560 м, автомагістраль з рухомими транспортними засобами, аеропорт з моделями літаків, кораблі, що пропливають по водних артеріях і тисячі людських фігур.

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Оскільки парк розташований під відкритим небом, працює він лише у "літній" сезон - з середини березня до початку листопада.

Водночас не менш чарівною є і природа навкруги, адже парк розташований в оточені Альп, а поряд можна побачити мальовниче Лагунське озеро. Та й у самому парку майстерно висаджені численні дерева, кущі та квіти.

Зазначимо, свої мініатюрні парки є і в Україні. Наприклад, і у столиці - тут на території Гідропарку розташований тематичний парк "Україна в мініатюрі", де у масштабі 1:33 виконані палаци Криму, гори та замки Західної України, фортеці Поділля і пам’ятки Одеси, а також всі історичні місця Києва.

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