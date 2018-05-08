Поєднання романтики та екстриму: туристи прямують до найбільшого в Європі водоспаду (фоторепортаж)

Рейнський водоспад є популярним туристичним об'єктом - щорічно його відвідують більше мільйона осіб.

Рейнський водоспад в Швейцарії на річці Рейн поруч з містечком Нойхаузен-ам-Райнфалль вважається найбільшим рівнинним водоспадом у Європі. Висота його складає 23 метри, а ширина - 150 метрів.

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Рейнський водоспад є популярним туристичним об'єктом, особливу у теплий період року, - щорічно його відвідують більше мільйона осіб. Біля самого водоспаду розташовано кілька оглядових майданчиків, в тому числі платний біля замку Лауфен (сам замок теж відкритий для туристів). А найголовніший майданчик розташований на скелі у самому центрі водоспаду, потрапити куди можна на спеціальному туристичному човні, який відходить від замку Верт знизу за течією.

Крім того, в окремі періоди року відвідувати водоспад можна і ввечері, коли його підсвічують особливою ілюмінацією.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше у швейцарському Берні канатохідці влаштували розваги прямо над річкою.