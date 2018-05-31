Подорож до гірської Грузії та фортеці Ананурі (фоторепортаж)

Стародавня фортеця Ананурі розташована в 70 км від Тбілісі.

Грузія країна невелика, однак її природа відрізняється надзвичайною різноманітністю, це стосується і рел'єфу. Навіть столиця країни, місто Тбілісі, що розташувалося у низині, оточене горами.

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Тож від'їхавши зовсім недалеко від Тбілісі, можна опинитися в горах - саме тут простягнувся Тріалетський хребет, від Тбілісі до Боржомі вздовж правого берега Кури.

З іншого богу Тбілісі, на Військово-грузинській дорозі за 70 км від міста, розташувалася стародавня фортеця Ананурі. Фортеця відноситься до ранньої феодальної епохи і раніше служила форпостом оборони, перекриваючи дорогу, що веде з Дарьяльскої ущелини. Наразі на її території розташовано три храми і башта з пірамідальним дахом - найперша будівля на місці фортеці.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше National Geographic включив Тбілісі до рейтингу найкращих міст для туризму.