Колишня швейцарська лікарня заманює туристів психоделічним світловим шоу в ущелині (фоторепортаж)

Раніше в цій місцевості розташовувалася одна з найдавніших барочних водолікарень Швейцарії.

Однією з найбільш загадкових пам'яток популярного швейцарського курорту Бад-Рагац є ущелина Теміна (Taminaschlucht) з гарячою термальною водою, що розташовуються поряд з однією з найстаріших барочних водолікарень країни Старий Бад-Пфеферс (Altes Bad Pfäfers).

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Вперше про цілющі властивості воді в цій місцевості заговорили ще у 13 столітті. Пізніше тут з'явилася лікарня, якафункціонувала кілька сторічь. Втім у 19 столітті воду звідси вирішили перенаправити до нового курорту Бад-Рагацу й лікарні перестала використовуватися за призначенням.

Наразі ж на базі барочної будівлі Старий Бад-Пфеферс разом з ущелиною Теміна працює монастир та музей, а в самій ущелині влаштовують різноманітні світлові шоу та інсталяції. Працює ця туристична місцина лише в літній сезон - з кінця квітня до середини жовтня. Йти сюди мальовничими стежками від Бад-Рагацу близько години, втім можна проїхатися і на автобусі.

Зазначимо, також у літній період у Швейцарії можна відвідати найбільший в Європі рівнинний водоспад.