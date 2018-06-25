Літній Київ показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)
13:28, 25 червня 2018Фотозвіти
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Тут можна побачити Північний міст, головну вулицю столиці Хрещатик та Майдан Незалежності, Арку дружби народів, а також інші відомі місця Києва.
Фотокореспонденти УНІАН показали червневий Києв та його головну річку Дніпро з висоти пташиного польоту.
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Традиційно до літа столиця України місто Київ вдягається у зелене, а сонячні промені лагідно відсвічуються у Дніпрі.
Так, у червневій фотопідбірці УНІАН можна побачити Північний міст, головну вулицю столиці Хрещатик та Майдан Незалежності, Арку дружби народів, а також інші відомі місця Києва.
Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у квітні у столиці відкрився оглядовий майданчик на верхівці монументу "Батьківщина-мати".
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