Літній Київ показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

13:28, 25 червня 2018
Фотозвіти
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Традиційно до літа столиця України місто Київ вдягається у зелене, а сонячні промені лагідно відсвічуються у Дніпрі.

Так, у червневій фотопідбірці УНІАН можна побачити Північний міст, головну вулицю столиці Хрещатик та Майдан Незалежності, Арку дружби народів, а також інші відомі місця Києва.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у квітні у столиці відкрився оглядовий майданчик на верхівці монументу "Батьківщина-мати".

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Теги: #Київ#фоторепортаж